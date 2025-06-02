Balıkesir’in Manyas ilçesinde, Manyas Anadolu Lisesi tarafından "İslam Devletleri Şenliği" düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, tarihi temsiller ve kültürel sunumlarla renkli görüntülere sahne oldu.

"Anadolu’nun kandilleri" adlı sahne gösterisinde Mevlana, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran gibi Anadolu’nun manevi mimarları anıldı. Programda konuşan Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran, "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ise konuşmasında, "Atalarımız hiçbir zaman başımızı öne eğdirecek bir hareketin içinde olmamışlardır. Bu duruşun sonucu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ne mutlu Türküm diyene’ demiştir. Bugün bu sözün haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Program, meddah gösterisinin ardından Osmanlı dönemine ait giysiler ve çeşitli materyallerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi. Etkinliğe Bandırma Cumhuriyet Savcısı Anıl Cem Turhan, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.