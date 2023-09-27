Manyas Kaymakamlığına atanan Emre Yeşil görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı 108. dönem Kaymakam adayları kura çekimi sonrası Manyas’a atanan Emre Yeşil ilçeye gelerek görevine başladı. 1993 yılında Erzurum’da doğan ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlayan Emre Yeşil, 2017 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2020 yılında Kars Valiliği emrinde göreve başlayan Kaymakam Yeşil, Sivas ve Sinop illerinde teftiş stajını, Yalova’nın Altınova ve Afyon’un Sandıklı ilçelerinde refiklik stajını tamamlayan, Kırşehir Boztepe ile Tokat ili Sulusaray ilçelerinde Kaymakam vekilliğinde bulunan Kaymakam Yeşil, Maraş’ta deprem bölgesinde üç ay süreyle görev yaptıktan sonra son Kaymakam kursunu tamamlayarak Manyas’a atandı.