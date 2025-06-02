Balıkesir’in Manyas ilçesinde İlçe Müftüsü Abdullah Bostan’ın Kırklareli’nin Vize ilçesine atanmasının ardından boşalan göreve Yozgat-Aydıncık İlçe Müftüsü Muhammet Artan atandı.

Görevine başlayan Müftü Muhammet Artan, eğitim hayatına 2000 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yüzde yüz burslu kazanarak başladı. 2005 yılında mezun olduktan sonra iki yıl öğretmenlik yaptı. 2007-2009 yılları arasında İlahiyat Ön Lisans eğitimini tamamlayan Artan, 2010 yılında İLİTAM programı kapsamında kazandığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki görevine 2011 yılında İstanbul’da İmam-Hatip olarak başlayan Artan; Edirne Uzunköprü’ye bağlı Kurdu Köyü’nde İmam-Hatiplik, İstanbul Başakşehir’de Elmalılı Hamdi Yazır Camii’nde Müezzin-Kayyımlık görevlerinde bulundu. 2015 yılında Trabzon Haseki Eğitim Merkezi’ni kazanan Artan, 2018 yılında İstanbul Arnavutköy’e Vaiz olarak atandı.

Manyas İlçe Müftülüğü görevine atanan Muhammet Artan evli ve üç çocuk babası.