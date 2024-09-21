Balıkesir’in Manyas ilçesinde 80 bin dekarlık alanda çeltik hasadı başladı.

Ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Manyas’ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin 120 günlük yetişme sürecinin ardından hasada başlandı. Verimlerin üreticiyi sevindirdiği bölgede, fiyat dengesinin sağlanması ve üreticinin mağdur olmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapması bekleniyor. Geçen yıl 70 bin dekarda ekim yapıldığını belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Kudret Özden, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Verimlerimiz oldukça iyi. Kendim de 500-600 dekarlık bir alanda çeltik ekimi yapıyorum. İki çeşit çeltik ektik; orta taneli (Osmancık) ve iri taneli (Baldo) çeşitleri. Ortalama verim, biçtiğim alanlarda dekara 850-900 kilogram arasında değişiyor. Şu anda tüccarlar, orta taneli çeltiği 22-23 lira, iri taneli baldo türünü ise 28 liradan alıyorlar. Fiyatlar 2-3 lira daha yüksek olsa daha iyi olurdu. İlçemizde sulama alanları arttıkça çeltik ekimi de buna paralel olarak artıyor. Ancak maliyetlerimiz çok yüksek; bir dekarlık maliyet 13-14 bin lira arasında. Tarla kira bedelleri ise dekar başına yıllık 4 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl biçerdöver ücretini de dekar başına 800 lira olarak belirledik" dedi.

Üretici Ekrem Erdoğan ise, "Efe cinsi çeltik biçiyoruz, verimler güzel, 800-900 kilogram arasında verim alıyoruz, Allah bereket versin. Ancak maliyetlerimiz çok yüksek; bir dönümün maliyeti 15 bin lirayı buluyor. Fakat fiyatlar beklentimizin altında kaldı. 25 liradan aşağı düşmez diyorduk, şu anda 22,5 liradan alıyorlar. Ofisin açılmasını bekliyoruz. Geçen yıl zaten 22 liradan satış yapmıştık" dedi.