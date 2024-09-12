Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehir şebekesine uzun yıllar önce döşenen asbestli su borularında ilk müjdeyi verdi. BASKİ ekiplerinin yoğun mesai harcayarak Manyas ilçesinde 3 kilometre uzunluğunda bulunan asbestli boruları yenisi ile değiştirdiklerini ifade eden Başkan Akın, değişen boruları gazetecilere gösterdi. Kanserojen etkisi sebebi ile bu değişimin zorunlu olduğunu kaydeden Akın, tüm Balıkesir’in bu borulardan arındırılarak temiz suya kavuşacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas’ta asbestli olduğu belirtilen su borularının iptal edilerek yeni hatların döşendiği müjdesini verdi. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile kazı yapılan alanda gazetecilere konuşan Başkan Akın, "Altyapı eksiklerimize dair detaylı bir çalışma yaptık. Tüm Balıkesir’in sadece röntgenini çıkartmadık MR’nı çektik. Altyapısı kötü olan bir kent gelişime hiçbir zaman açık olamaz. Bu çalışmalarda 50 -60 yıllık borulardan oluşan bir altyapısı olduğunu gördük Balıkesir’in. Bugün de Manyas’tayız, 60 yıllık borular burada da mevcut. Buraya önceki yıllarda yatırım adına hiç bir şey yapılmamış. Bu kentin bir evladı olarak vicdanım sızlıyor. Nereye gitti bu memleketin paraları? Bu soruyu sormak için buradayım. Milyarlarca lira BASKİ için kredi çekilmiş. BASKİ, borç yükünün altına sokulmuş ama ortada yatırım diye bir şey yok. Eski yönetimin bize bıraktığı ağır borç yüküne rağmen, asla ve asla vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Verdiğimiz tüm vaatleri de teker teker yerine getireceğiz. Bakın, Manyas’ta 3 bin metre asbestli yani zehirli boruların alternatifi olan hatları çektik ve tamamladık. Depomuzu da yeniledik 1 ay içinde onu da hizmete sunacağız. İstersen yapılıyor. Milletin paralarını, babalarının paralarından daha rahat harcarlarsa 60 yıllık asbestli borularla vatandaşı zehirlerler. Onun için soruyorum ne yaptınız bu paraları diye. Ortada bir şey yok. Eskimiş, ekonomik ömrünü yitirmiş kangren haline gelmiş bu hatları en kısa sürede yenileyeceğiz. Tüm ilçelerde bu asbestli boruların değişimini tamamlayacağız. Halkımız bize güvensin" dedi.