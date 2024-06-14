2023-2024 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi ile Manyas’ta da bin 800 öğrenci tatile girdi.

Manyas’ta bulunan üç lise, üç ortaokul ve üç ilkokul ve bir anaokulunda toplam bin 809 öğrenci ve 179 öğretmenin yaz tatiline girdiğini belirten Manyas Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek İmam-Hatip Ortaokulda karne dağıtımına katılarak öğrencilerle kısa bir süre sohbet etti. Öğrencilerin 180 günlük eğitim, öğretimin yorgunluğunu bu yaz en güzel şekilde geçirmelerini ancak arada bol kitaplar okuyarak, derslerini gözden geçirmelerinin kendileri için yararlarını anlattı.