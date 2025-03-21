Balbay, Bandırma, Silivri, Kumburgaz, Yalova, Bursa, Mudanya, Gönen, Çan, Bigadiç ve Biga gibi bölgelerde 6.3 ile 7.6 büyüklüğünde en az 14 depremin meydana gelebileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Balbay, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunun hareketlendiğini belirterek, "En az beklediğim 14 tane 6,3 ile 7,6 büyüklüğünde deprem var. Bunlar Bandırma, Silivri açıkları, Kumburgaz açıkları, Yalova, Bursa, Mudanya, Gönen, Çan, Bigadiç ve Biga. Bunlardan kurtulamazsınız; Bursa'nın içinden geçen 4 tane, Mudanya'da da 2 tane var. Marmara Depremi için zaman başladı. 99 depreminde tetikleme sırasıyla buraya geldi. Kuzey Anadolu fay hattı, mehter marşı gibidir: 2 ileri 1 geri, bunu tamamladı. Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu ise 2 geri 1 ileri. Şimdi Eskişehir Kütahya'ya kadar sarkması ve Balıkesir'deki depremlerin coşmasının sebebi budur." dedi.

Daha önce Maraş depremini altı ay öncesinden tahmin ettiğini iddia eden Balbay, yetkililere ve vatandaşlara olası risklere karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.