Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan Mardin 1969 Spor- Büyükçekmece Tepecikspor 21. hafta erteleme maçına taraftarlar ücretsiz girdi. Maç biletleri yönetim tarafından alınan müsabakaya taraftarın yoğun ilgisi gösterdi.

Taraftarın desteği ile maça hızlı başlayan ev sahibi kırmızı lacivertli ekip 16. dakikada Serkan Köse ile 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra 19. dakikada İslam Çerioğlu'nun kaydettiği gol ile skoru 2-0 yapan Mardin 1969 Spor, 37. Dakikada İslam Çerioğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Ev sahibi Mardin 1969 Spor'un üstünlüğü ile başlayan maçın ikinci yarısında 5 dakikaya 3 gol sığdıran Merdin temsilcisi 72. Dakikada Umut Dilek'in attığı gol ile skoru 3-1 yaparken, maçın 74. Dakikasında Aykut Sarıdoğan ile 4-1 ve 77. Dakikada Umut Dilek'in attığı gol ile skoru 5-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor erteleme maçında Büyükçekmece Tepecikspor 5-1 ile geçerek liderliğini sürdürdü.