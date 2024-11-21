Mardin Şehit İlhan Varank Ortaokulu öğretmenlerinden Nazik Yürük ve Gülşen Yılmaz’ın 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yürüttükleri “MY WORD MY WORLD” isimli “e-Twinning” projesi, Ulusal Kalite Etiketi (NATIONAL QUALITY LABEL) ve Avrupa Kalite Etiketi (EUROPEAN QUALITY LABEL) almaya layık görüldü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye, Gürcistan ve Romanya’nın ortak olarak yürüttüğü bu projede öğrenciler, yaratıcı fikirlerini web2 araçları kullanarak geliştirdiler. Bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, bu projeye aynı zamanda “Dijital Yetkinlik” (BUILDING TEACHER DIGITAL COMPETENCE) rozetini de kazandırdı.

Projenin Türkiye kurucusu olan Nazik Yürük, “Bu başarı yolculuğuna “e-Twinning Avrupa Özel Ödülü”ne de başvuruda bulunarak devam edeceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Abdulkadir Kurtay ise Okulumuzun başarıları ile ilçemizi gururlandıran öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.