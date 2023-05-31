Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Mardin’in tarihi sokaklarında, Artuklu Belediyesi tarafından ‘Sağlıklaştırma’ çalışmaları yapılıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kadim Kent Mardin'in çehresini değiştirerek, yepyeni bir vizyon anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Artuklu Belediyesi ekiplerinin bu seferki çalışma adresi, tarihi Mardin sokakları oldu.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmalarını önceden belirlenen farklı noktalarda sürüyor.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana ayırım yapılmaksızın kentin dört bir yanına hizmet götürme anlayışı içerisinde olduklarını belirten, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, bugüne kadar gerek merkez, gerekse de kırsal mahallelerde aralıksız yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Başkan Tatlıdede, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kadim Mardin’imiz, Türkiye’de ve Dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi geçmişi ile Turizmin gözde noktalarından biri haline gelmiştir. Hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, hem de gezmek için gelen turistlerin tarihi sokaklarımızda daha rahat gezebilmeleri için geniş kapsamlı bir ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesini yürütüyoruz. Ekiplerimiz önceden belirlenen sokak ve caddeler başta olmak üzere kentimizdeki tarihi sokaklarımızın tamamını onarmaya çalışacak. Ekiplerimiz kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Meclis Üyeleri arkadaşlarımızla birlikte kadim kentimiz için elimizden gelen tüm seferberliği yapıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bugüne kadar nasıl ki hiçbir ayırım yapmadan yoğun bir çalışma içerisinde olduysak, budan sonra da aynı hızla hizmetlerimiz artarak devam edecektir.”