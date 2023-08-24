Mardin’in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir ve Prof. Dr. Mehmet Çelik’i konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihe saygı projeleri kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasına kazandırılan eserler hakkında bilgi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Mardin’in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir ve Prof. Dr. Mehmet Çelik’i konuk etti.

Açıkdil konuklarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihe saygı projesi kapsamında kente kazandırılan eserler hakkında bilgiler verdi. Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve beraberinkiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Sarıkamış- Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı ve yapımı devam eden Manisa Kurtuluş Müzesini ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda bir değerlendirmede bulunan Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Artuklu’ya da tarihi değerleri yansıtan bir eser kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, Manisa’daki bu eserleri beğeniyle incelediklerini belirtti.

