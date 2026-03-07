Ligde geride kalan 26 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Bursaspor, bu maçlarda rakip filelere 70 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Grubun en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen takımı olan Yeşil Beyazlılar, geçtiğimiz hafta 68 Aksarayspor’u 6-0 gibi flaş bir skorla yenmeyi başarmıştı. 3 haftalık galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak olan Bursaspor’un Muş1984 Muşspor karşısında geçtiğimiz haftanın 11’i ile sahada olması bekleniyor.

MUŞSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Muş 1984 Muşspor, geride kalan 26 hafta sonunda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans ve topladığı 53 puanla Bursaspor’un 7 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren Muşspor, kendi sahasında henüz hiç maç kaybetmedi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Bursaspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Muşspor, Bursaspor’u yenerek şampiyonluk şansını devam ettirmeye çalışacak.

Bu sezon 20 gol atma başarısı gösteren 32 yaşında ki forvet oyuncusu Ersel Aslıyürek ve 11 golü bulunan 35 yaşındaki forvet oyuncusu Stanley Ohawuchi ev sahibi ekibin en etkili isimleri arasında yer alıyor.

MUŞ 1984 MUŞSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 27. Haftasında Muş 1984 Muşspor-Bursaspor arasındaki mücadele 8 Mart Pazar günü saat 13.30’da Muş Şehir stadında oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.