Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla zincir marketler ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı market, pastane gibi işyerlerinde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü, hijyen gibi konularda yaptıkları denetimleri yoğunlaştırdı.

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için görev başında olan Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerini Ramazan Bayramı nedeniyle sıklaştırdı. Yaklaşan bayram nedeniyle şeker, çikolata ürünlerinin alışverişinde artış olurken, denetimde bulunan ekipler market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini de inceledi. Ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Denetimlerde, tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirilerek, gerekli idari işlem uygulandı.