Etkinlik, Asmalı Kültür ve Dayanışma Derneği, Topağaç Tarım Turizm Hayvancılığı Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile Marmara Adalar Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlendi.

Yana Yavuz Güner Piknik Alanı’ndan başlayan doğa yürüyüşü, Marmara Adası’nın doğal güzellikleri eşliğinde Tahtaveran Yaylası’na kadar sürdü. Katılımcılar motor sesi olmadan, toprağa basarak, doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Yürüyüş sonrası düzenlenen uçurtma şenliği, horon, doğa oyunları ve hikâye paylaşımlarıyla etkinlik adeta bir şenliğe dönüştü. Katılımcılar arasında kurulan bağlar, dayanışmanın ve çevre bilincinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer de etkinliğe katılarak doğaseverlerle bir araya geldi. Katılımı, yerel yönetimin çevre konusundaki duyarlılığına işaret etti.

Belediye, etkinliğe ulaşım desteği sağlarken, gönüllüler kumanya dağıttı ve dinlenme alanları kuruldu. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve gönüllüler, doğaya ve birlikte yaşama kültürüne katkı sundu.

Asmalı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Mert, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adada doğayla iç içe yaşıyoruz ama biliyoruz ki bu doğa çok hassas. Bu yürüyüş, sadece fiziksel bir aktivite değil; toprağa, ağaca, rüzgâra teşekkür etmenin bir yoluydu. Birlikte yürüdüğümüz herkese teşekkür ediyoruz. Bu adımlar doğada olduğu kadar gönüllerde de iz bıraktı."