Marmara OSB’nin yüklenici firmalarından biri olan MRM Proje Müteahhitlik Yapı San. Ve Tic. Aş. tarafından düzenlenen basın toplantısında, Marmara OSB’de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler paylaşılarak alt yapı çalışmalarında sona yaklaşıldığı açıklandı.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yüklenici firmalarından olan MRM Proje, Müteahhitlik Yapı San. Ve Tic. Aş. basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda MRM Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara OSB Müteahhitti Resul Rençber, Mimar Kemal Çevik ve proje ekibi hazır bulundu. Basınla, Marmara OSB’deki çalışmalar hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

MRM Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara OSB Müteahhitti Resul Rençber, aktardığı bilgilerde 3 yıldır Bandırma’da proje çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, “Toplam 4 aktif şirketimiz var ve 3 tanesi Bandırma’da, biri İstanbul’da bulunuyor. Marmara OSB’de altyapı, üstyapı ve imalatlar bize ait. Buraya ilk geldiğimiz günkü düstur ile devam ediyoruz. Bugün burada görev alacak çalışanları Bandırma’dan seçmeye çalışıyoruz. Bandırma’daki istihdama katkı sunmak istiyoruz. Şu an Marmara OSB’de yer alan 76 firmadan birinin de sahibiyim. Bu yılın sonunda fabrikamızı bitirerek çalışanlarımızın istihdamını sağlayacağız. Marmara OSB’de tamamlanan ilk fabrika yüksek ihtimalle bizim fabrikamız olacak. Bandırma’daki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Taşeronlarımızın biri hariç hepsi Bandırma’dan,” diye konuştu.

Rençber, Marmara OSB’nin birinci etap altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek konuşmasına devam etti. Rençber, “Proje alanındaki yolların büyük bir bölümünü tamamladık. Toplam 11 kilometrelik yol yaptık. Altyapının ilk etabında doğalgaz, elektrik, atık su, yağmur suyu, içme suyu altyapıları da %90 oranında tamamlandı. Mevcut fabrikalardan anlaştığımız firmaların üstyapı çalışmalarını da yürütüyoruz. Deprem bölgelerinde prefabrik yapı yapma izni verilmiyor. Biz Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde de deprem bölgesine destek vermiştik. O bölgede yıkılan fabrikaların prefabrik olduğunu gözlemledik. Bizim alanımızda prefabrik herhangi bir fabrika girişimi henüz yok. Tamamen endüstriyel bir fabrika yapılandırılması var. Bölgemizin insanıyla birlikte projeyi bu noktaya getirdik,” dedi.