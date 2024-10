Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım fiyatlarını belirledi. Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada, Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan ortak karar ile avans fiyat olarak ürün alınmasına karar verildi.

Buna göre; tavan fiyat 180 dane 125 TL, 200 dane 105 TL, taban fiyat 380 dane için 47 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 45 TL olarak belirlendiği bildirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik olarak 60 bin ton ürün alım planı yaptıklarını dile getirdi. Asa, ödeme takvimi ile ilgili olarak, “Alınan ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek. Bu yıl ödemelerle ilgili üreticimizin bize destek olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Hidamet Asa, “Tarihi bir rekolte artışının yaşandığı bu yılda, üretici ortaklarımızı piyasa şartlarından korumak için geçtiğimiz yılın fiyatları avans fiyat olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ürünün yok yılı olduğunu, bu ürün alım kampanyasında ise rekor seviyede rekolte beyanı geldiğini belirten Asa, “Tarım ürünlerinde fiyat, arz ve talebe göre oluşur. 2023’te yapılan ikinci fiyat artışı arzın yüksek olması ve ürün alımında yaşanan sıkıntı sebebi ile yapıldı” dedi. Asa, “Marmarabirlik’in ticari çarkını çevirebilmesi için en az 35 bin ton ürün alması gerekir. Geçtiğimiz yıl da 35 bin ton zeytin alınabilmiştir. Bunun altında bir miktar olursa faaliyetinden zarar eder. Bu yıl ise tam tersi bir tablo var. Bütün kooperatif bölgelerimizde tüm zamanların en yüksek rekoltesi yaşanıyor. Gelen rekolte beyanı 99 bin 300 ton” diye konuştu.

Üreticiye her zaman destek olduk

Bir kilogram zeytinin üretim maliyetinin 8 kooperatif ortalamasında 34,20 TL olarak belirlendiğini dile getiren Asa, bu yıl ağaç başına verimliliğin yüksek olduğu böyle bir yılda üreticimizin mağdur olmaması için destek olacaklarını ifade etti. Son iki yılda ürün alım fiyatları ile üreticiye büyük destek verdiklerini aktaran Asa şunları söyledi: “2021 yılında baş barem 20,10 TL, taban fiyat 7.40 TL, 2022 yılında baş barem 54 TL, taban fiyat 18 TL, 2023 yılında ise baş barem 125 TL, taban fiyat 47 TL olarak belirlenmiş ve yüzde 300 fiyat artışı yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl alım fiyatlarımızı yüzde 150 artırmamıza rağmen, satış fiyatlarımıza aynı oranda artış yapılamadı. Marmarabirlik ortalama yüzde 10 fiyat artışı ile ürünlerini satabildi.”

Başkan Hidamet Asa, “Ortaklarımızın gelen rekolte beyanlarının tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün değildir. Marmarabirlik’e gelen rekolte beyanı 99 bin 300 ton olmasına rağmen 60 bin ton ürün alım planı yapıyoruz. Kooperatiflerin yıllar itibari ile aldığı ürün miktarı ve ortaklarımızın kooperatifine teslim ettiği ürün ortalaması baz alınarak azami teslimat miktarı belirlenecektir” dedi.

Hasat zamana yayılmalı

Hasadın zamana yayılmasının hem üretici hem de kooperatifler açısından önemli olduğunun altını çizen Asa, “Sofralık ve yağlık zeytinin hasadında aceleci davranılırsa arz fazlalığı oluşabilir” dedi. Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü: “Arz ve talep dengesini iyi yönetmek gerekir. Arz fazlalığı oluşmaması için üreticimizin hasadı zamana yayması gerekir.”

Üreticimiz için risk alıyoruz

Zeytin üreticisinin korunması gerektiğine vurgu yapan Hidamet Asa, sözlerini şöyle sürdürdü; “Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için üreticinin korunması gerekir. Piyasalardaki belirsizlik ve rekoltenin yüksek olmasını fırsata çevirmeye çalışanlar var. 50 bin ton alıp kenara çekilen ile 60 bin ton ürün alan Marmarabirlik, hiçbir şekilde mukayese edilmemeli. Bir sepet zeytini yüksek fiyata alıp, ürünün çoğunluğu olan ve Marmarabirlik’in 83 TL’ye aldığı 240 daneleri 60 liraya almaya çalışanları, üreticimiz çok iyi ayırt etmeli. Üretici kazanmalı ki üretimde devamlılık sağlansın. Marmarabirlik’in kapasite sınırını zorlayarak 60 bin ton ürün alımı planlıyoruz.”

‘Ya Marmarabirlik olmazsa’ sorusu sorulmalı

Marmarabirlik’in bugüne kadar her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Başkan Asa, “Bunun en güzel örneği de 2022/23-23/24 yıllarındaki yüzde 300’lük fiyat artışıdır. Bütün ezberlerin bozulduğu bir yıl yaşıyoruz. Bu yıl da üretici kurumuna sahip çıkmalıdır; ‘Ya Marmarabirlik olmazsa’ sorusunu kendine sormalıdır. Bu zor yılı ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

