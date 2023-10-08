Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açarken, gıda endüstri dünyasının devleri bu fuarda buluştu. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkemizin lider markası olan Marmarabirlik, binlerce katılımcının boy gösterdiği fuarda zengin ürün yelpazesi ile dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Gıda sektörünün dünya devleri Anuga 2023 Gıda Fuarı’nda buluştu. Almanya’nın Köln kentinde başlayan ve iki yılda bir düzenlenen fuar 11 Ekim’de sona erecek.

Ülkemizde sektörün lideri konumunda bulunan ve 62 ülkeye yaptığı ihracatla dünya markası haline gelen Marmarabirlik, gıda sektörünün tüm öncülerini bir araya toplayan Anuga Fuarı’nın gözdeleri arasındaydı. Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile ilgi odağı olan Marmarabirlik standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, konuklara ürünlerin tadımı da yaptırıldı.

Gıda sektörünün önemli oyuncularını buluştuğu Anuga Fuarı’na katılan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bostancı, Kemal Dinç, İhracat Müdürü Onur Dağlı, Köln Şubesi temsilcisi Süleyman Davarcı, dünya genelindeki bayileri ve ulusal zincir marketlerin temsilcileri ile yeni pazarlar için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Marmarabirlik bünyesinde salamura başta olmak üzere, yağlı seleden kuru seleye, yeşil zeytinin her çeşidinden, doğal fermantasyon yönetimiyle olgunlaştırılmış çekirdeksiz Gemlik tipi zeytine kadar 380 barkodlu ürün bulunuyor.

62 ülkeye ürün gönderdiklerini ve toplam zeytin satış miktarının yüzde 25’ini ihraç ettiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 21 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yıl bu rakamı 30 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sektöründe 7 kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik’in 62 ülkeye ürün gönderdiğini ve toplam zeytin satış miktarının yüzde 25’ini ihraç ettiklerinin altını çizen Hidamet Asa, “Marmarabirlik’in geleceği ihracattadır, onun için dış pazar payını artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.