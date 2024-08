Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olasılık vererek, "Yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Olası büyük Marmara depremiyle ilgili de çarpıcı uyarılarda bulunan Görür, şunları kaydetti:

"ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekip 2000 yılında bir araştırma yaptılar. Daha 3,4 ay önce bu çalışmayı revize etti; 1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir. Daha önce yüzde 64'tü. Bunun dediği 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bugün zaten 25 senesi geçti. Yani yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık. Dolasıyla tabiat ve bilim bize her şeyi söylediği halde neden bu kadar yavaşız. Ben bunu anlayamıyorum."