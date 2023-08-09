Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında incelediği izleme dosyaları sonucunda çeşitli televizyon kanallarına yaptırım uyguladığını duyurdu.

Müzik kanallarıyla ilgili gelen raporlar RTÜK'ün gündeminde öne çıktı. Bu raporlar doğrultusunda Power Türk kanalında yayınlanan bir müzik klibinde, karakterin ruh sağlığı ilacının etkisiz olduğu, isteklerini şiddet yoluyla elde ettiği ve sıkıntılarından cinsel ilişki ile kurtulduğu gibi olumsuz mesajlar bulunduğu tespit edildi. Bu tür içeriğin çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verebileceği düşünülerek, kanala idari para cezası verildi. Aynı şekilde N1 TÜRK kanalındaki bir klipte de argo içeren ifadelerin bipleme veya engelleme olmadan izleyiciye iletilmesi nedeniyle yayıncılık ilkesi ihlali tespit edildi ve kanala yaptırım uygulandı.

Toplantıda 6112 sayılı yasada yer alan dil kullanımıyla ilgili hükmü ihlal eden içerikler de ele alındı. NR 1 TÜRK ve N1 TÜRK kanallarındaki bazı kliplerde dilin düzeysiz, kaba ve argo şekilde kullanılması sebebiyle bu kanallara idari para cezası verildi.

S SPORT+ kanalının ise UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçları sırasında ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını sanal reklam teknikleriyle ekrana yerleştirdiği belirlendi. Bu tür reklamların izin verilen sınırları aştığı düşünülerek kanala üçüncü kez idari para cezası verildi.

Ayrıca Tele1 kanalında yayınlanan bir programda 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi mücadelesi olmadığına dair ifadeler ve başörtüsü kullanan vatandaşlara yönelik hakaret içeren sözler tespit edildi. Bu içerikler yasaya aykırı bulunarak kanala yaptırım kararı verildi.