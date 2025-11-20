TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de yaptığı ve 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığını duyurduğu açıklamanın ardından yürütülen “bahis soruşturması”nda yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

MASAK’ın hazırladığı rapora göre, söz konusu hakemlerin çeşitli bahis platformlarına üyelikleri bulunduğu ve bu sitelerle aralarında ciddi tutarda para trafiği gerçekleştiği belirlendi.

Toplam işlem tutarı 21,7 milyon TL

Habertürk’ün haberine göre incelemelerde, 147 hakemin 2021–2025 yılları arasında yerli ve yasal bahis sitelerinde 18 bin 278 farklı işlem yaptığı ve bu işlemler kapsamında 21 milyon 778 bin 837 liralık para giriş çıkışı bulunduğu tespit edildi.

En yoğun yıl 2024

Rapor, bahis trafiğinin en yüksek seviyeye 2024 yılında yaklaşık 5,8 milyon TL ile ulaştığını gösterirken, bu yıl ise 2 bin 478 işlemde toplam 4 milyon 293 bin TL’lik hacim oluştuğu kaydedildi.

Erkan Arslan zirvede: 10,5 milyon TL

Listede en fazla para hareketi gerçekleştiren hakem ise Erkan Arslan oldu. Arslan’ın 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 TL’lik hacme ulaştığı belirlendi.

Zorbay Küçük adına beş bin liralık işlem hacmi

Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan, bahis oynamadığını ve bahis sitesine üye olmadığını söyleyen hakem Zorbay Küçük'ün ise adına iki işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.

Dört hakem tutuklu yargılanıyor, biri adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yapıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklu olarak yargılanıyor.