İnegölspor kongresi 4.kez ertelendi. Benim gazeteci olarak izlediğim 27 yıllık sürede sadece bu dönem bunu yaşadım.

İnanın her gün masal ile avutulup duruyoruz. Aday o çıkacak, bu olacak. Belediye başkanı bunu çağırdı. Buna teklif etti, bu kabul etmedi. Bu liste çalışmasına başladı falan. Sezon başından beri söylüyorum, haklılığım ortaya çıktı. Yine söylüyorum yine dediğim çıkacak. Belediye Başkanı Alper Taban bu işin içinde olmasa, bu iş olmaz ama o uzak kaldıkça birileri ona kimse yazmasın çizmesin diye haftalardır kurban başkan arıyor. Tek amaç var oda oldu bitti ile biri yönetimi alsın, ardından belediye ve şehrin adından, nimetinden faydalanan birilerinin üstünden yük kalksın.

Kardeşim soruyorum Alper başkan bu işin içinde olmak istese Furkan gibi bir oyuncu elini kolunu sallayıp gidebilir miydi? 500 bin TL para yatıramadı mı ya da umursanmadı mı? Düşünülecek konu. Furkan’da ne karakter de olduğunu ortaya koyarak zor durumda olduğumuzdan yararlandı ve gitti. Umarım futbol hayatında beklentilerine kavuşamaz. Ortada dolaşan ama kendisinin daha net olarak ben adayım demeyen Abdurrahman Maksutlar ismi var. Adeta birilerinin Maksutlar’a ihale yıkma çabası var. Kendisine söyledim. İyi bir İnegölsporlu olduğuna inandığım için sana Başkan Alper Taban en az 20 trilyon destek vermezse ise işin zor diye dediğimin de hala arkasındayım, kendisini daha önce 4 dönem yöneticilik yaptı. İnegöl Belediyesinin katkısı belli. Yine aynı olacak atlamayalım. Bu defa Alper başkan değişip daha çok işin içinde olma sözü verdiyse O başka ama şahsen benim umudum yok.

Bu arada sosyal medyada bu işle ilgili en ufak bir şey yok. Zamanında özellikle Alinur Başkana yazanlar çizenler hakaret edenler bu defa dillerini yutmuş gözüküyor. Ne oldu bakın durumumuz ortada daha da kötü olacak gibi. Bu konuyla ilgilide ne milletvekillimizden ne de Belediye başkanımızdan var mı en ufak beyanat? Yok. Sadece bunların koruyucuları adeta meydanı tozu dumana katıyor. Amaçta belli zaten. Ne diyelim Allah sonumuzu hayr etsin.

Son olarak liste yapıyor diye duyum aldığımız Abdurrahman Maksutlar kardeşime şunu söyleyeyim; sen başkan olduğun anda 43 trilyon borcu alıp geçmiş yönetimi aklayacaksın. Bir adım sonrasında ise Alper başkanı bir yükten kurtaracaksın. Ardından ise ödemeler, para arayışları başlayacak, işin zor. Piyasanın durumu belli. Kısaca hiç bir şey kolay olmayacak ama bu saatten sonra da söylenecek tek şey, Allah senin de, bizimde yardımcımız olsun…