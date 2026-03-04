Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde, uyuşturucu ticareti ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen ve gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden hedeflerine koydukları kişileri arayarak tehdit ederek maddi menfaat talep eden 'Maskeliler' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil ederek tetikçi olarak kullandıkları ortaya çıktı

Soruşturma aşamasında edinilen bilgilere göre, şüpheli şahısların, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'silah ticareti' suçlarını işledikleri, eylemleri gerçekleştirmeden öncesinde ise yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden müştekileri arayıp tehdit ederek haksız maddi menfaat temin ettikleri, taleplerinin karşılanmaması durumunda ise müştekilerin işyerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Öte yandan, örgütün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü, İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil ederek tetikçi olarak kullandığı, ayrıca aralarında güçlü iletişim ağı bulunan yeni nesil suç örgütleri ile zaman zaman ittifak kurdukları da belirlendi.

Ayrıca 20 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Soruşturma kapsamında örgütün 'zula evi' olarak tabir edilen adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde, 11 adet kalaşnikof tüfek, 501 adet fişek ve şarjör, 20 kilo uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, Başsavcılıkça Maskeliler suç örgütüne yönelik daha önceden 3 ayrı soruşturma yürütüldüğü de ortaya çıktı. Bu kapsamda son olarak örgüte yönelik soruşturma tamamlandı ve 20 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'uyuşturucu madde ticareti' başta olmak üzere toplam 7 suç yönünden iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.