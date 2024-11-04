MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Sarıgöl Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret etti. Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte ilçenin altyapısının sağlamlaştırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sahada incelemede bulunan Avşar, Sarıgöl’e idare olarak daha kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırma gayreti içinde olduklarını belirtti.MANİSA(İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Sarıgöl Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret etti. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi alarak Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile bir araya geldi.

SORUN YAŞANAN BÖLGELERDE YERİNDE İNCELEME

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile sahada incelemelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr.Özgür Avşar’a MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel de eşlik etti. İlçede yapılacak sondaj çalışmaları ve yağışlı havalarda kentin bazı sokaklarında meydana gelen taşkınların önüne geçebilmek amacıyla gerçekleştirilecek kanalizasyon ve dere çalışmalarına ilişkin yerinde çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 17 ilçede olduğu gibi Sarıgöl merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Özellikle tarımın büyük öneme sahip olduğu ilçelerimizden birisi olan Sarıgöl ilçemize idare olarak daha kaliteli ve sorunsuz bir hizmet ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, Sarıgöl Belediye Başkanımız Tahsin Akdeniz ile bir araya geldik. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yağışlı havalarda ilçenin belli noktalarında meydana gelen taşkınların son bulması amacıyla ilgili dairelerimiz ile kanalizasyon ve dere geçiş noktalarında gerekli tespitlerimizi yaptık. Ayrıca ilçemize ulaşan suyun daha verimli olması için sondaj çalışmaları da yapılacak. İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.