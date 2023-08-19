Juventus'un Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli futbolcu Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız, gerçekten etkileyici bir futbolcu ve beni büyüledi. Oyundaki yetenekleri hayranlık uyandırıcı." şeklindeki ifadeleriyle genç oyuncuya olan takdirini dile getirdi.

Kenan Yıldız, 18 yaşında olmasına rağmen Juventus'un genç takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında görev yapan genç yetenek, 45 maçta attığı 15 gol ve 7 asistle önemli bir etki yarattı. Bu etkileyici performansıyla da Juventus yönetimi tarafından 2025 yılına kadar süren bir sözleşme teklifi aldı.

Allegri'nin yaptığı açıklamalara göre, Kenan Yıldız'ın potansiyeli ve sahadaki yetenekleri takımın başarısını artırmada önemli bir rol oynayabilir. Kenan, kariyerine olan bu erken başlangıcını Juventus'un forması altında daha da parlak bir şekilde sürdürmeye hazırlanıyor.