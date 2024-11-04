MasterChef Türkiye yarışmasında meydana gelen talihsiz bir olay, izleyicileri tedirgin etti. Ödül oyunu esnasında, mavi takımın yarışmacısı Beyza Aydın, tepsideki yemeği çevirirken yüzüne sıcak yağ sıçradı. Yarışmacı tepsiyi bıraktıktan sonra hemen ilk yardım uygulandı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Uşak'ta düzenlenen ödül oyununda Beyza, kızgın yağ dolu bir tepsiyi tek başına çevirmeye çalışırken kaza yaşadı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Yarışmacı, önce Uşak’taki bir hastaneye, ardından ise İstanbul’daki Çam ve Sakura Hastanesi’ne götürüldü.

SOMER ŞEF'TEN AÇIKLAMA

MasterChef’in jüri üyelerinden Somer Şef, Beyza’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Beyza’nın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Somer Şef, "Durumu stabil, ama tedaviye ihtiyaç duyuyor. Gelişmeleri izleyicilerle paylaşacağız" dedi.

YENİ BÖLÜMDE BEYZA YOK

Son gelişmelere göre, Beyza’nın yeni bölümlerde yer almayacağı bildirildi. Somer Şef, yarışmacının tedavi süreci nedeniyle programdan bir süre ayrılacağını belirtti. Tedavi sürecinin gizli kalması sebebiyle detaylar açıklanmıyor, ancak gelişmeler heyecanla takip ediliyor.