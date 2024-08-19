Maymun çiçeği virüsüne yönelik konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü ile ilgili küresel acil durum ilan etti. Dünyayı alarma geçiren virüse karşı özellikle turizm alanlarında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak uyarılarda bulunuyor.BURSA (İGFA) - Özellikle uluslararası oteller ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda Maymun Çiçeği virüsünün bulaşma riskinin artabileceğini belirten uzmanlar, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği noktalarda dahi virüsün yayılmasının mümkün olduğunun altını çiziyor.

HİJYEN KURALLARI ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, temizlik işlemlerinin daha titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgularken, turizm merkezlerinde, otellerde yetkililerin, personellerin ve tesisleri kullananların çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması ve temizlik önlemlerinin sıkça gözden geçirilerek uygulanmasının önemini vurgulayan uzmanlar, bu sayede maymun çiçeği virüsünün yayılma riskinin azaltılabileceğini dile getiriyor.