Hangi Ülkenin: Japonya

Kurucusu: Juijiro Matsuda

Kurulduğu Tarih: 1920

Amblemin Anlamı: Mazda, kanatlarını açmış özgürlüğü simgeleyen bir beyaz kartal figürünü amblem olarak kullanmaktadır.

Adının Kaynağı: Şirketin web sitesi, adının “Batı Asya’daki ilk medeniyetlerin bir tanrısı, bilgelik, zekilik ve uyum tanrısı Ahura Mazda’dan” geldiğini belirtmektedir. Ahura Mazda, Perslerin Zerdüştlük Tanrısıdır. Şirketin web sitesi şirket adının aynı zamanda kurucusu olan Jujiro Matsuda’dan geldiğini belirtmektedir.

Resmi Sitesi: www.mazda.com.tr

Mazda Hakkında Bilgi

Mazda, 1920 yılında kurulmuş bir Japon araba üretim firmasıdır. Mazda, Juijiro Matsuda tarafından kurulmuştur.

Mazda Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Mazda’nın Günümüze Kadar Kullandığı Logolar



1936 – 1936’lı yıllarda üç tekerlekli kamyonetlerde bulunan şirketin ilk kayıtlı logosudur.



Yazı kullanılmadan ilk stil şeklindeki logosudur. Şekildeki 3 dağ Hiroşimayı temsil etmektedir ve aynı zamanda Latin alfabesindeki M harfini de temsil etmektedir. Bu harf, “Mazda Motor Manufacturer” adı için üç kez tekrarlanmıştır.Yanda bulunan uzatma kısımları çeviklik ve hız için kanatları temsil eder.



Mazda R360’tan 1975’e kadar çoğu Mazda aracında görülen sembol ve şirket arması



1975 ve 1991 yılları arasında, Mazda resmi bir sembole sahip değildi; sadece adının stillendirilmiş bir şekli vardı. Eski mavi renkli “m” sembolü 1980’li yıllara kadar bazı bayilerde hala kullanılıyordu; ancak, daha sonraları bayilerde ve belgeler üzerinde Mazda adının yanında düz mavi kare kullanıldı.



1991 yılında, Mazda, bir güneşi ve kalben hissedilen tutku ateşini temsil eden bir şirket sembolü kullandı. Mazda meraklıları bundan genel olarak “cylon” logosu şeklinde bahsediyorlardı.



Yeni sembolün çıkarılmasından kısa bir süre sonra, Renault’un sembolüne benzerliği azaltmak için sembolün tasarımı üzerinde değişiklikler yapıldı. Bu yeni sembolden bazen “ebedi ateş” logosu olarak bahsediliyordu. Bu sembol aynı zamanda Mazda’nın ünlü döner motorunun tasarımını da temsil ediyordu. Ebedi ataş aynı zamanda Zerdüştlük dininin de bir kavramıdır. Bu ebedi ateş İran’da bulunan Zerdüşt ateş tapınağı içerisinde hala yanmaktadır.



Yeniden tasarlanan sembol 1997 yılında tanıtıldı. Stillendirilen ve kanatlı “M” harfi Mazda’nın geleceğe doğru açılan kanatlarını göstermek amacını taşımaktadır. Kanatlar, Zerdüştlüğün Koruyucu Meleği Mazda’nın sembolüdür.