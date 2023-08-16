Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız" şeklinde belirtti.

Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını söyleyen Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Sınıf Tekrarı Geri Geldi

Sınıf tekrarının liselere geri geldiğini ifade eden Bakan Tekin, devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar" ifadelerini kullandı. "Örgün öğretimdeki gencin açık liseye geçmesi doğru değil" dedi. Örgün eğitimden açık liseye geçmesi hususunda önlem alacağını ifade eden Bakan Tekin “Açık öğretim liserine geçiş yapan öğrencilerin sayıları son yıllarda arttı. Bu durumun 2 nedeni var. İlki, öğrencilerin üniversite sınavına daha rahat hazırlanacağını düşünmesi ikincisi ise çalışmak zorunda kalanlar" diye konuştu.