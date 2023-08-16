Şura Lokanta ve Izgara Salonu, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi 2. Belediye Sitesi Numara 16 adresinde hizmete girdi.

Düzenlenen açılış törenine İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl esnaf oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Şura Lokanta ve Izgara Salonu sahibi Enes Malik Ubuz, “Bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Lokantamızın açılışı İnegöl’ümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Şura Lokanta ve Izgara Salonu hizmete girdi.

Hizmete açılan Şura Lokanta ve Izgara Salonu, sulu yemek, ızgara çeşitleri, pide ve lahmacun çeşitleri, fırın ürünleri ve güveç çeşidiyle misafirlerini bekliyor.

Fahrettin Eniş