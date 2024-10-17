Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine okulların başlama ve bitiş saatlerine dair bir genelge gönderdi. Genelgede, her ilde ders saatlerinin başlangıç saatlerini belirlemenin valiliklerin yetkisi dahilinde olduğu vurgulandı. Okul yönetimlerinin ders saatlerini planlarken gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, toplumsal koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Bu yaklaşım, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakanlık, yerel ihtiyaçlara uygun esnek bir zaman planlaması yapılmasını teşvik ederek eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu genelge, eğitim kurumlarının işleyişinde daha verimli bir düzen oluşturmayı da desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: Yenişafak gezetesi