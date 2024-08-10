TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.BURSA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale’de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Anafartalar’da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferin 109’uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."