Gündemin ardından konuşan Başkan Alper Taban, vatandaşlardan gelen bozuk yol tepkilerini dile getirdi. Baştan Taban, bir gencin gelip yolların neden yapılmadığını hatırlatarak, "Bende cevap olarak bu yolları kim bozduysa ona yaptıracağız dedim. Yapılıp çöken yolların onarımı yapılmıyor. Takipçisi olacağız" dedi.

Saadet Partili meclis üyesi Fatih Berber ise, "Kozluca yolu çukur gibi. Zaman zaman kazalar oluyor. Birinin ölmesi mi gerekiyor. Kısa sürede önlem alınmalı." dedi.

CHP'li meclis üyesi Hüseyin Çiçek de, Kozluca projesinin tamamlandığını ve yakında ihaleye çıkacağını belirterek, çalışmaların yapılacağını söyledi.