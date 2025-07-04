Aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 77 kişi, karın ağrısı, ishal, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Bu durum, Meclis’te olası bir salgın olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Yetkililer, yapılan açıklamalarda herhangi bir salgın ya da zehirlenme vakasının tespit edilmediğini belirtti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, şikayetlerin yalnızca Meclis'te yemek yiyenlerle sınırlı olmaması oldu.

Yetkililer, önceki gün Meclis’te yaklaşık 9 bin 500 kişinin yemek yediğini, sağlık sorunu yaşayan kişi sayısının ise 80’i bile bulmadığını ifade etti. Bu durumun Meclis ile doğrudan ilgisinin olmayabileceği değerlendirildi.

Öte yandan, tedbir amacıyla Meclis lokantalarında sunulan tüm yemeklerden numuneler alınarak tahlile gönderildi. Çay ocaklarında kullanılan içme sularından da örnekler alındı. Halk Sağlığı ekipleri, Meclis yerleşkesinde detaylı inceleme başlattı.