Medal of Honor™: Above and Beyond Sistem Gereksinimleri
Medal of Honor ™: Sistem Gereksinimlerinin Üzerinde ve Ötesinde (2020) – tam özellikler, sistem denetleyicisi ve ihtiyacınız olan oyun bilgisayarı kurulumu: Medal of Honor ™: Üstünde ve Ötesinde Çalıştırabilir miyim? Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.
Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (minimum)
Bellek:
16 GB
Grafik Kartı:
NVIDIA GeForce RTX 2080
İşlemci:
Intel Core i7-9700K
Medal of Honor ™:
Üstü ve Ötesi Dosya Boyutu: 180 GB
İşletim Sistemi:
Windows 10
Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (önerilen)
Bellek:
16 GB
Grafik Kartı:
NVIDIA GeForce RTX 2080
İşlemci:
CPU’nun Üstü ve Ötesi: Intel Core i7-9700K
Medal of Honor ™:
180 GB
İşletim Sistemi:
Windows 10
Medal of Honor ™: Üstünde ve Ötesinde oyununu çalıştırabilir miyim?
En az bir NVIDIA GeForce RTX 2080 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Medal of Honor ™: Above and Beyond’u çalıştırmak için en azından Intel Core i7-9700K CPU gereklidir. Medal of Honor ™: Above and Beyond için minimum bellek gereksinimi bilgisayarınızda yüklü 16 GB RAM’dir. Oyun dosyası boyutu açısından, en az 180 GB kullanılabilir boş disk alanına ihtiyacınız olacak.
Medal of Honor ™: Above and Beyond, Windows 10 ve üzeri PC sistemlerinde çalışacak.