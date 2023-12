Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (minimum)

Bellek: 16 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 İşlemci: Intel Core i7-9700K Medal of Honor ™: Üstü ve Ötesi Dosya Boyutu: 180 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (önerilen)

Medal of Honor ™: Üstünde ve Ötesinde oyununu çalıştırabilir miyim?

En az bir NVIDIA GeForce RTX 2080 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Medal of Honor ™: Above and Beyond’u çalıştırmak için en azından Intel Core i7-9700K CPU gereklidir. Medal of Honor ™: Above and Beyond için minimum bellek gereksinimi bilgisayarınızda yüklü 16 GB RAM’dir. Oyun dosyası boyutu açısından, en az 180 GB kullanılabilir boş disk alanına ihtiyacınız olacak.

Medal of Honor ™: Above and Beyond, Windows 10 ve üzeri PC sistemlerinde çalışacak.