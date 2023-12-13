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Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (minimum)

Bellek: 16 GB
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080
İşlemci: Intel Core i7-9700K
Medal of Honor ™: Üstü ve Ötesi Dosya Boyutu: 180 GB
İşletim Sistemi: Windows 10

Bunlar Medal of Honor ™: sistem gereksinimlerinin üstünde ve ötesinde (önerilen)

Bellek: 16 GB
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080
İşlemci: CPU’nun Üstü ve Ötesi: Intel Core i7-9700K
Medal of Honor ™: 180 GB
İşletim Sistemi: Windows 10

Medal of Honor ™: Üstünde ve Ötesinde oyununu çalıştırabilir miyim?

En az bir NVIDIA GeForce RTX 2080 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Medal of Honor ™: Above and Beyond’u çalıştırmak için en azından Intel Core i7-9700K CPU gereklidir. Medal of Honor ™: Above and Beyond için minimum bellek gereksinimi bilgisayarınızda yüklü 16 GB RAM’dir. Oyun dosyası boyutu açısından, en az 180 GB kullanılabilir boş disk alanına ihtiyacınız olacak.

Medal of Honor ™: Above and Beyond, Windows 10 ve üzeri PC sistemlerinde çalışacak.

Download: Via Steam
Geliştirici: Respawn Entertainment
Yayıncı: Electronic Arts
Kategori: Aksiyon
Medal of Honor™: Above and Beyond Çıkış Tarihi:10th of December 2020