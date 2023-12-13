Metro 2033’ün Redux versiyonu, daha modern bir seviyeye kadar getirilmesine ve devam eden metro son ışıktan bazı özellikleri eklemeye yardımcı olur. Bu, zaman zaman, sunulan yan görevler sayısıyla bir RPG gibi hissetebilecek fantastik bir hikaye odaklı bir atıcıdır.

Metro 2033 Redux Sistem Gereksinimleri

Bellek: 4 GBGrafik kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 480CPU: Intel Core 2 Duo E6850Dosya boyutu: 10 GBOS: Windows 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)

Metro 2033 Redux Minimum Gereksinimler

Bellek: 2 GBGrafik kartı: NVIDIA GEFORCE 8800 GTCPU: Intel Core 2 Duo T5850Dosya boyutu: 10 GBOS: Windows Vista, 7 veya 8 (yalnızca 64 bit)

Metro 2033 Redux’u çalıştırabilir miyim?

Metro 2033 PC özellikleri oldukça düşük ayarlanmıştır. Metro 2033 Redux oynamak için Intel Core 2 Duo T5850’ye eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacaktır. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core 2 Duo E6850’ye daha büyük veya daha büyük bir CPU önerir. Onu oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı NVIDIA GeForce 8800 GT’dir.

Ayrıca, bir NVIDIA GeForce GTX 480, Metro 2033 Redux’u en yüksek ayarlarla çalıştırmak için önerilir. Oyun dosya boyutu açısından, en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak. Metro 2033 Redux sistem gereksinimleri en az 2 GB RAM’e ihtiyacınız olacak. Mümkünse, metro 2033 Redux’u tam potansiyeline kadar çalıştırmak için 4 GB RAM olduğundan emin olun.