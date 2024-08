MediaMarkt Türkiye, dijital dönüşüm adımlarının bir parçası olarak hayata geçirdiği yapay zekâ (AI) entegrasyonlu işe alım programı AI’M Hiring ile 11. Stevie Ödülleri’nde “İşe Alımda Başarı” kategorisinde birinci seçilerek Altın Ödüle layık görüldü.

MediaMarkt Türkiye, 2024 Stevie Awards for Great Employers’ta “İşe Alımda Başarı” (“Achievement in Recruitment”) kategorisinde, yakın zamanda kullanmaya başladığı yapay zekâ entegrasyonlu işe alım programı AI’M Hiring ile birinci seçilerek “Altın Ödül” aldı. Dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan ve iş dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen Stevie Ödülleri’nin insan kaynakları ve yönetim alanına odaklanan ödül programı Stevie Awards for Great Employers, bu yıl 11. kez düzenlendi. MediaMarkt Türkiye, Stevie Awards for Great Employers kapsamında AI’M Hiring işe alım programıyla Altın Ödül almaya hak kazandı.

Türkiye’de 99 mağazasıyla ve 3 bin 700’ü aşkın çalışanıyla hizmet veren şirket, yeni mağazalar açarak istihdama katkı sunmaya devam ederken, yapay zekâ entegrasyonlu AI’M Hiring ile işe alım süreçlerini hızlı hale getiriyor. AI’M Hiring sayesinde, açık pozisyonlar için adayların ön elemeleri titizlikle ele alınırken, kısa sürede daha fazla adaya ulaşılması hedefleniyor. İşe alımlarda zamandan tasarruf sağlayan AI’M Hiring, operasyonel anlamda sürece verimlilik de kazandırıyor.

MediaMarkt Türkiye’nin ödülü, 16 Eylül tarihinde New York’ta düzenlenecek törende takdim edilecek.