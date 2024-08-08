Çayırova’da ilçe sakinlerinin koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya gibi kaba atıkları toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Vatandaşların artık kullanmadığı koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya gibi eşyaları toplayan Çayırova Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde bu atıkları geri dönüşüme tabi tutuyor. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Kaba atıklarınızı çöp konteynerinin yanına bıraktıktan sonra belediyemizin Sıfır Atık Hattı’ndan WhatsApp ile iletişim kurarak adresini bildirirseniz hemen gelip alıyoruz. Hem çevre kirliliğini önlemeye katkıda bulunun, hem de geri dönüşümün destekçisi olun. Sıfır Atık Hattı: 0531 382 51 50" ifadeleri kullanıldı.