Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 3 bin 494 metrekarelik Ümraniye Meydan İstanbul AVM’deki mağazasını yeniledi. On binlerce elektronik ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada, belli ürünler kapsamında açılışa özel fırsatlar da yer alıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, yenilenen mağazalarıyla Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda marka, Ümraniye Meydan İstanbul AVM’de yer alan Türkiye’deki ilk mağazasını ‘Look&Feel’ konseptiyle yeniledi.

Yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşımaya odaklı bu yenilenme, tüketicilerin teknolojiyi daha rahat deneyimleyebileceği, keşfedebileceği ve öğrenebileceği konforlu bir mekâna dönüştürüyor. Ahşap renklerin hakim olduğu sıcak bir tasarımla yenilenen mağaza, alçak raf ve stant boylarıyla müşterilerin teknolojiyi daha rahat deneyimleyebileceği bir noktaya taşıyor. 3 bin 494 metrekarelik alan üzerine genişletilen ve 79 kişiyi istihdam eden mağazada kurulan interaktif alanlar ve akıllı ev teknolojilerinin deneyimlenebileceği bölümler, ziyaretçilere teknolojiyi konforlu ve rahat bir şekilde yakından tanıma fırsatı sunuyor. Ayrıca, kişisel alışveriş danışmanlığı sunan uzman kadrosuyla, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler öneriliyor.

On binlerce elektronik ürünün sergilendiği yepyeni mağazada, akıllı telefonlardan hoparlör ve kulaklıklara, akıllı bileklik ve saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoriden ürün, ziyaretçilerle buluşuyor.