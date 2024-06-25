Medipol Sağlık Grubu, Medipol Global markası altında Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da faaliyet gösterecek olan yeni temsilcilik ofisinin resmi açılış törenini gerçekleştirdi. 11 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen açılış töreni, Medipol Sağlık Grubu’nun resmi törenle açılışını yaptığı 12. temsilcilik ofisi oldu.

Açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün ve Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Ticaret Ateşesi Kadir Ceryan katıldı. Törenin kurdele kesimi, Zafer Ateş, Dr. Uygar Üstün ve Kadir Ceryan tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Medipol’ün Ulanbator temsilcileri Arman Bakyt, Binderiya Byambatsogt ve Khanipa Dakyei ev sahipliğinde yapılan açılış törenine, Ulanbator’da faaliyet gösteren çok sayıda sağlık sektörü temsilcisi katılım sağladı.

Açılış töreninde, Moğolistan’ın geleneksel müzik aleti morin khuur ile bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Moğolistanlı sanatçının sunduğu bu performans, törene katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Törene Moğolistan ulusal ve dijital medya temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Medipol Global markası ile dünya çapında 22 temsilcilik ofisi bulunan Medipol Hastanesi, Moğolistan’daki temsilcilik ofisi aracılığıyla Moğolistan vatandaşlarına ücretsiz tıbbi değerlendirme ve danışmanlık hizmeti sunacak. Hastalar, Medipol’ün uzman doktorlarıyla çevrimiçi görüşme imkânı bulacak ve tedavi sürecinde gerekli tüm destekleri alabilecekler.

Bu yeni açılışla birlikte, Medipol Hastanesi’nin uluslararası sağlık hizmetleri alanında daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Moğolistan’daki hastalar artık dünya standartlarında sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilecekler.