İzmit Belediyesi’nin Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında başvurular başlarken son başvuru tarihi 28 Haziran olarak belirlendi.

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, ücretsiz yüzme eğitimleri bu yaz da devam edecek. 28 Haziran Cuma gününe kadar sürecek başvurularda kayıtlar, Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı No:69 adresindeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüz yüze yapılacak. Proje kapsamında 7-12 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek. Tamamlanacak eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilecek.