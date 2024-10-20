Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüşler yaşanmaya başladı. Kış mevsiminde bel, boyun, diz ve eklem ağrısı çeken bireylerin şikayetlerinde bir artış olduğunu ifade eden Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, potansiyel sağlık sorunları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Vücuttaki dokuların işlevlerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıkların soğuk havalarda daha fazla rahatsızlık verebileceğini vurgulayan Dr. Özçelik, bu nedenle artan şikayetlerin vatandaşların hekimlere daha sık başvurmalarına sebep olacağını belirtti.

“Soğuk havalarda artan ağrı şikayetleri hastalıkta artış olarak değerlendirilmemeli”

Eklem ağrısı şikayetlerini soğuk havalarla birlikte nem ve yağışlarında etkileyeceğini, hastaların sabah kalktığında veya uzun süre hareketsiz kaldıktan sonraki ilk hareketlerinde ağrıların ve damar, sinir sıkışmaları meydana geleceğini belirten Op. Dr. Özçelik, “Beyin ve Sinir Cerrahisiyle ilgili olan konularda hastalarımızı uyarmak istiyorum. Özellikle kireçlenme, sinir sıkışması, kanal daralması ve eski fıtıkları olan hasta gruplarında havalar soğuduğunda özellikle de rutubetli soğuklarda, nemin de arttığı yağışla beraber olan soğuklarda şikayetlerinin arttığını görecekler. Bu şikayetlerdeki artış sabahları kalktığında daha fazla olacak. Uzun süre hareketsiz kalınmasının ardından ilk harekete geçtiği anda daha fazla olacak. Bunu hastalığında bir artış olarak değerlendirmemelerini, mevsimin etkisiyle bu yıpranma sürecindeki ağrıların artışına bağlı olduğunu şimdiden söylemeliyim. Ancak tabii bu hiçbir şey olmadığı, tamamen soğuğun etkisiyle olduğu anlamına gelmesin” diye konuştu.

“Rahatsızlıklarda muhakkak kontrole gitmeniz gerekmektedir”

Hastaların ağrılarını kış mevsimine bağlayarak kontrolleri ihmal etmemeleri gerektiğini dile getiren Op. Dr. Özçelik, “Hastalarımızın şikayetlerinde değişiklik yaşamalarının hastalığın karakterinde değişiklik olmasıyla bağlantılı olabilir. Önceki ağrının şiddetinden ziyade şeklinde sıkışma tarzında mı? Bıçak batma tarzında mı? Yanma tarzında mı? Karıncalanma tarzında mı? Havalar soğuyacak, şikayetlerinizde özellikle sabahları rutubetli ortamlarda bir miktar artışınız olacak ama bunu tamamen sadece kışa bağlamayın. Eğer hastalığınızın karakterinde de bir artış, değişiklik varsa muhakkak kontrolünüzü ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.