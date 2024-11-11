İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

MEHMET ALİ ERBİL: ''TUTUKLANDIM''

Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

SERDAR ORTAÇ: ''ÜZGÜNÜM''

Hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.