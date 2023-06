Serdar Ortaç’la düet yaptığı yeni şarkısı ‘Bilsem ki’nin yayınlanması ardından Bursa Meymenet By Mixmen’de sahneye çıkan Mehmet Çevik, mekanı dolduran seyircisinin parçayı onunla birlikte söylemesi üzerine çok duygulandı. Sanatçı, o anlarda sevinç gözyaşlarını tutamadı.BURSA (İGFA) - Yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza atarak, ünlü sanatçının çok sevilen ‘Bilsem Ki’ şarkısını kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Mehmet Çevik, Bursa’da Meymenet by Mixmen sahnesindeydi.

Geceye Serdar Ortaç’la düet yaptığı şarkıyla çıkan Çevik, mekanı dolduran seyircisinin ‘Bilsem Ki’yi onunla birlikte seslendirmesi üzerine çok duygulandı.

Ardından eşi Gizem Çevik’in kendisine sürpriz yapıp sahneye kutlama pastasıyla çıkmasıyla gözyaşlarını tutamayan sanatçı, bir hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

MEHMET’E PARA YAĞMURU

Sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği gecede Mehmet Çevik’i izleyenler arasında yer alan iş insanı Cahit Kayıkçı, sanatçının başından aşağı para yağdırdı. Kayıkçı, Çevik’in sevinç gözyaşlarına boğulması üzerine orkestrayı para yağmuruna tuttu.

Yeni şarkısının başarısını sahnede eşi, orkestrası ve sevenleriyle birlikte kutlayan Çevik, kariyerinin dönüm noktalarından birini yaşadığını söyledi.