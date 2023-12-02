Okul Başkanı seçildikten sonra verdiği sözü tutarak, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı okula davet eden Ada Kıray, seçim kampanyasında vaadini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, genç başkanın davetini kırmayarak okulu ziyaret etti.

Başkan Kanar, Ada Kıray'ın seçim vaadini yerine getirmesini övgüyle karşılayarak, ’’ Seçim vaadlerimi hassaslıkla tamamlayan bir belediye başkanı olarak Ada Başkanımın ilk vaadinde yanında olmak istedim.’’ dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde devam eden ve tamamlanan projeler ile ilgili öğrencilerin merak ettiği soruları açık bir şekilde yanıtlayan Başkan Kanar, ‘’Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek Mustafakemalpaşa’mızı genç nesillere hazırlıyoruz. Okul Başkanlığı seçiminde başkan seçilen Ada evladımı öncelikle tebrik ediyorum. Seçim sürecini bilen bir belediye başkanı olarak, Ada’nın ilk vaadinde yalnız bırakmak istemedim. İnşallah gençlerimiz ileride Mustafakemalpaşa’mızda Bursa’mızda ve Türkiye’mizde büyük başarılara imza atacaklar. Yolunuz bahtınız açık olsun evlatlarım.’’ İfadelerini kullandı.