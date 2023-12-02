Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki liseler ve üniversite adaylarına destek olmak amacıyla binlerce öğrenciye yönelik ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) deneme sınavları düzenledi.

BUSMEK sınava hazırlık merkezleri ve Bursa'daki çeşitli liselerde eş zamanlı olarak başlatılan TYT deneme sınavı, öğrencilere genel yeteneklerini ve bilgi düzeylerini değerlendirme fırsatı sundu. Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarını kapsayan TYT, öğrencilere gerçek sınav atmosferinde kendilerini deneme şansı vererek üniversiteye giriş sürecine katkı sağladı.

Aynı dönemde, ortaokul son sınıf öğrencileri de kendi bilgi seviyelerini test etme imkanı buldukları LGS deneme sınavı ile karşılaştı. Liselere Geçiş Sınavı, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarındaki başarılarını değerlendirme fırsatı sunarak öğrencilere rehberlik etti.