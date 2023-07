Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 69. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yayımladığı kutlama mesajında: “Dünyada doğa ve tarihin bütünleştiği eşsiz bir yer ve Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Nevşehir’imizin il oluşunun 69. yıl dönümünü kutluyorum. Güzel şehrimiz, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış adeta medeniyetler beşiği olmuştur. Eşsiz coğrafyası, kültürel ve tarihi dokusuyla da zaman içinde Türkiye’nin turizm denilince akla ilk gelen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Her zaman konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Nevşehir halkı tüm hizmetlerin en iyisine layıktır. Çünkü Nevşehir; samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir. Biliyorum ki, Nevşehir için, sizler için ne yapsak az. Bugüne kadar altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, teknolojiden enerjiye her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarla Nevşehir’i daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık.

Bundan sonraki dönemde de ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Nevşehir’in her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olurken hizmete sunacağımız tüm çalışmalarda ise bugüne dek olduğu gibi bundan sonrada birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin yararı olacaktır. Birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Nevşehir’imiz için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Nevşehir’imizin il oluşunun 69. yıl dönümü vesilesiyle öncelikle şehrimizin kurucusu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aynı zamanda Nevşehir’in il oluşu süresinde katkısı olan, güzel şehrimize hizmet etmiş ve etmekte olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda da, bana, memleketime hizmet etme imkânı veren Allah’a hamd ediyor, şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında üzerimize düşen her şeyi heyecanla yapmakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Güzel şehrimin her bir ferdini sevgiyle selamlıyorum.” dedi.