Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin il başkanları ile birlikte yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinde Nevşehirlilerden Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi. Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Abdülgani Altınışık’ı konuk etti. Buluşmaya, daha önceden planlanan programları dolayısıyla BBP İl Başkanı Ramazan Kalkan katılamadı.Savran, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerdeki destekleri için BBP seçmenlerine teşekkür etti.

Yarın gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde istişarelerde bulunan başkanlar, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için Nevşehirlilerden destek istedi.

Başkan Savran burada yaptığı açıklamada: “14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu büyük bir üstünlükle aldı. Vatandaş şunu söyledi, ‘Kardeşim biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden memnunuz ve Cumhur İttifakı’nın bu ülkeyi yönetmesini istiyoruz.’ Milletvekili seçimlerinde sandıktan çıkan budur. Bunun başına da 2,5 milyon farkla milletimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmek istedi fakat seçim kanunları gereği yüzde 50+1 olmadığı için bu ikinci tura kaldı. İkinci turda her seçmenden istirham ediyorum. Cumhurbaşkanımızı başkan seçmemiz lazım. 7 tane başkan yardımcılığı vaat edilen, sonradan birinci turda bir miktar oy aldı diye bir partinin genel başkanına iki bakanlık vaat edilen yapıya ben Millet İttifakı demiyorum Millet Koalisyonu diyorum. Daha oluşmadan çatırdamaya başladı. Biz bu milletin geleceğini bu yapıya emanet edemeyiz. Cumhur İttifakı’nda yer alan tüm partilerin seçmenlerinin de sandığa gidip, cumhurbaşkanımıza oy vermesini istirham ediyorum.” diye konuştu.