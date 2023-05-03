Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen 3. Lig 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları ödül törenine katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 29 Nisan – 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Merkezi’nde düzenlenen 3. Lig Masa Tenisi Müsabakaları oynanan final müsabakaları sonunda tamamlandı.

12 erkek ve 12 kadın takımın karşılaştığı müsabakalar sonunda erkeklerde; Nevşehir Uçhisar Belediyesi KAP-OFF Spor birinci, İzmir Altay ikinci, Kayseri Hayat Gençlik ve Spor üçüncü ve Konya Selçuklu Belediye Spor takımı dördüncü oldu. Kadınlarda ise; İstanbul Fenerbahçe birinci, Van Gençlik ve Spor ikinci, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Spor üçüncü ve İstanbul Karaburun Doğa ve Su Sporları Kulübü dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımları tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Dr. Oktay Çimen, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Uçhisar Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Korucu ve protokol üyeleri, daha sonra takımlara madalya ve kupalarını verdi.