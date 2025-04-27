Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, söz konusu kuruluşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda, önümüzdeki üç yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolarlık proje finansmanı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Sağlanacak kaynakların; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacağı bildirildi. Şimşek, bu yatırımların üretkenliği artırarak sürdürülebilir ve yüksek büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.