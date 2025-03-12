Şimşek, yıllık cari açığın Ocak ayında 11,5 milyar dolar olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde bir miktar artış öngörmelerine rağmen, yıl genelinde Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri doğrultusunda 28,6 milyar dolar seviyesinde ve milli gelire oranla %2’nin altında sürdürülebilir bir seviyede kalmasını beklediklerini söyledi.

Cari açığın azalmasıyla birlikte, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının da iyileştiğini vurgulayan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."